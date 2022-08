BHKW-Infozentrum: Kurzseminar „Preisexplosion am Bau“

Nicht nur durch die Pandemie, sondern auch wegen des Kriegs gegen die Ukraine steigen die Preise für Produkte in der Baubranche und der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) immer weiter an. Was muss bei der Bauüberwachung und der Ausschreibung in Zeiten von steigenden Preisen und Kapazitätsproblemen beachtet werden? Welche Auswirkungen haben diese Herausforderungen auf die Bauausführung?

Seit 2021 explodieren die Preise für Produkte in der Baubranche und der TGA. Was muss man beachten? Das Kurzseminar „Preisexplosion am Bau“ vom BHKW-Infozentrum geht auf die aktuellen Problemfelder ein.

Themen des Online-Seminars werden insbesondere sein:

➤ Reaktionen vor und während der Ausschreibung und Vergabe

➤ Auswirkungen auf die Bauausführung inkl. Terminverschiebungen

➤ Folgen für die Abrechnung von Bauleistungen

➤ Hinweise für Planung, Bauüberwachung und Honorar

Teilnehmer erfahren, wie man auf die Herausforderungen einer Preissteigerung und Kapazitätsprobleme richtig reagiert und welche gesetzlichen Regelungen in diesen Bereichen existieren. Die nächsten Seminare finden am 06. und 26. September 2022 statt.