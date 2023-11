Bauunternehmen Hering wird Photovoltaik-Hersteller

Die Hering Gruppe hat die ASCA GmbH, ein französischer Hersteller für organische Photovoltaik (OPV) Anlagen, übernommen. Bei dem Asset Deal hat das Bauunternehmen aus Südwestfalen den kompletten Standort des Photovoltaikherstellers im nordbayerischen Kitzingen inklusive der Produktionsanlagen und des Inventars gekauft. Des Weiteren erwarb Hering das geistige Eigentum, die Markenrechte und die Patente der ASCA GmbH, die im Zuge der Liquidierung durch die Armor-Gruppe und die Übernahme durch Hering zur ASCA GmbH & Co. KG umfirmiert wurde.

ASCA ist ein Hersteller von organischen Photovoltaik Anlagen, wie sie an Glasbalustraden in einem gewerblichen Wohngebäude in Möhringen zu sehen sind.

„Mit ASCAs Technologie können wir aus Gebäuden aktive Energieerzeuger machen und ihren ökologischen Fußabdruck weiter minimieren“, sagt Hering-Unternehmensleiterin Annette Hering. „Wir stellen nicht nur höchste Ansprüche an die Fertigung und Qualität unserer Produkte, sondern auch an den schonenden Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen. Die Übernahme ist ein weiterer Baustein unserer nachhaltigen Fertigungsstrategie.“ Hering will den Standort in Kitzingen sukzessive ausbauen und mögliche Synergien im Produkt- und Baubereich identifizieren.