Ariadne-Analyse: Wärmepumpen kosten weniger als Gas

Bild: Fraunhofer ISE 2 -Preisentwicklung sind. Ihr Fazit: Bei der Planung sollte berücksichtigt werden, dass Wärmepumpen und Fernwärme nicht nur klimaschonender, sondern langfristig auch kostengünstiger sind als das Heizen mit Gas.

„Viele Menschen schauen bei der Investition in ein neues Heizsystem vor allem auf die Investitionskosten. Stattdessen sollten aber sämtliche zu erwartenden Kosten, insbesondere die Energieträgerpreis inklusive CO 2 -Preisanteil, über den Lebenszyklus berücksichtig werden. Entscheidend ist vor allem das Verhältnis von Strom, Gas und gegebenenfalls Fernwärme bei der Wahl des kostengünstigsten Heizsystems. Dies galt auch schon in der Vergangenheit, erlangt aber durch die absehbare Steigung der CO 2 -Preise in den nächsten 20 Jahren eine zusätzliche Relevanz“, sagt Robert Meyer vom Fraunhofer ISE.

In Mehrfamilienhäusern ist die Umstellung auf Wärmepumpen oder Fernwärme kostengünstiger als eine erneuerte Gasheizung. Die positive Kostenbilanz von entweder Wärmepumpen oder Fernwärme trifft auch bei un- und teilsanierten Altbauten zu, trotz höherer Verbrauchs- und Investitionskosten im Vergleich zu energetisch sanierten Altbauten. Der gesamte Bericht ist auf der Webseite des Projekts zu finden.