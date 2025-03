Zukunft der Gebäudetemperierung entdecken

Zehnder bietet auch 2025 eine kostenfreie Webseminar-Reihe an. In kompakten 30-Minuten-Kursen vermitteln erfahrene Referenten praxisnahes Know-how – von der Planung bis zur Umsetzung. Dabei stehen auch spezifische Anwendungen im Fokus, etwa das GEG-konforme Beheizen von Hallen sowie maßgeschneiderte Lösungen für Lager-, Logistik- und Sporthallen. In Zusammenarbeit mit dem Wärmepumpen-Spezialisten Waterkotte hat Zehnder in diesem Jahr zudem ein Seminar im Angebot, das explizit die Vorteile des kombinierten Einsatzes von Deckenstrahlplatten und Wärmepumpen beleuchtet und mit drei Fortbildungspunkten der Deutschen Energie-Agentur (dena) honoriert wird.

Die Webseminare finden über das ganze Jahr verteilt statt, Themen und Termine werden dabei kontinuierlich ergänzt. Weitere Informationen, eine detaillierte Terminübersicht sowie die Anmeldung zu den Webseminaren sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.