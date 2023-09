Wilo-Industriekonferenz regt Zusammenarbeit für nachhaltige Smart Cities in Asien an

Die Wilo Gruppe hat ihre jährliche Industriekonferenz zum ersten Mal in Singapur veranstaltet. Unterstützt von Enterprise Singapore sowie dem Ostasiatischen Verein und unter dem Motto „Smart Urban Areas – Connecting Minds for a Multilateral World” vereinte die Konferenz die Expertise des Pumpenspezialisten auf dem Gebiet smarter und nachhaltiger Wasserlösungen mit Singapurs Rolle als urbanes Reallabor. So sollte die Konferenz nach Unternehmensangaben Kooperationen ermöglichen, die die Entwicklung intelligenter, vernetzter und nachhaltiger Städte in ganz Asien fördern. Nach der Konferenz fand zudem ein Netzwerk-Event von Enterprise Singapore im Rahmen der Initiative Germany Singapore Business Forum (GSBF) Connect statt.

Die Vortragenden auf der Wilo-Industriekonferenz 2023 – darunter S.E. Dr. Norbert Riedel, deutscher Botschafter in Singapur (5. von rechts), und Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe (4. von rechts). Die ehemalige CNA-Moderatorin Yvonne Chan (3. von links) führte durch die Veranstaltung.

