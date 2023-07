Bild: Eaton Bild: Eaton Eaton bietet ein Whitepaper zur Sektorenkopplung an. Die Sektorenkopplung wird weithin als der Mechanismus angesehen, der der Gesellschaft bei der Dekarbonisierung helfen wird. Sie beinhaltet die Integration des Energieverbrauchs in die Produktion bei gleichzeitiger Maximierung des Einsatzes von emissionsfreier Energie aus erneuerbaren Quellen wie Solaranlagen. Bauträger und Immobilienverwalter müssen die Sektorenkopplung verstehen, um die Energiesysteme zu planen, die es den Hausbesitzern ermöglichen, erneuerbare Energie in einer Zukunft ohne fossile Brennstoffe zu erzeugen, zu speichern, zu verbrauchen und zu handeln. In dem Whitepaper wird erläutert, warum Solaranlagen, Batteriespeicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge bei der Planung und beim Bau neuer Häuser sowie bei der Nachrüstung bestehender Häuser unverzichtbar sein werden. Das Paper kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden.