Vitramo listet BIM-Datensätze seiner Produkte

Bild: Vitramo Ab sofort steht die gesamte Produktpalette des Unternehmens für die Planung mit BIM zur Verfügung Bild: Vitramo Vitramo unterstützt künftig die digitale Planung der technischen Gebäudeausrüstung. Alle Produkte des süddeutschen Herstellers elektrischer Direktheizsysteme sind jetzt als BIM-Datensätze gelistet. Die Daten stehen ab sofort uneingeschränkt in jeder Planungssoftware zur Verfügung. Überdies stellt das Unternehmen eine umfassende Unterstützung bei der Auslegung und Dimensionierung bereit. Elektrische Direkt-heizungen seien für den modernen Neubau attraktive Wärmelösungen, die in puncto Effizienz und Anwendungsvielfalt konventionellen Heizsystemen oft überlegen seien, so der Hersteller. Und in Kombination mit Photovoltaik werde die elektrische Infrarotheizung sogar regenerativ.