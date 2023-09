Villeroy & Boch übernimmt Ideal Standard

Bild: Villeroy & Boch / Ideal Standard Bild: Villeroy & Boch / Ideal Standard Villeroy & Boch hat das belgische Sanitärunternehmen Ideal Standard übernommen. Damit will VuB seine Badsparte erweitern und so zu den großen europäischen Badprodukte-Playern aufschließen. Dazu sagt das Unternehmen: „Villeroy & Boch hat bindende Verträge zum Erwerb aller operativen Gesellschaften der Ideal Standard Group unterzeichnet. Beide Unternehmen ergänzen sich in ihrer regionalen Präsenz, ihren Vertriebsstrategien und hinsichtlich ihres Produkt- und Markenportfolios - das bildet die Basis für eine stärkere Wettbewerbsposition und zusätzliches Wachstum. In einer Branche mit weltweitem Wachstumspotential wird das integrierte Unternehmen, nach Vollzug der Transaktion, zu den umsatzstärksten Badprodukteherstellern Europas aufschließen. Verkäufer der Ideal-Standard-Anteile sind von der Anchorage Capital Group und von CVC Credit verwalteten Gesellschaften. Der Kaufpreis beruht auf einer Unternehmensbewertung von rund 600 Millionen Euro."