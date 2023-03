Uponor schließt sein Montagewerk in Ehingen

Als Teil seines globalen Transformationsprogramms hat Uponor beschlossen, sein Montagewerk in Ehingen (Deutschland) zu schließen und die Fertigung in sein Werk in Świebodzice (Polen) zu verlegen.

Das Programm zielt darauf ab, die Robustheit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

Das Werk in Ehingen ist auf die Montage von Heizungsverteilern und Verteilerstationen für den europäischen Markt spezialisiert.

Durch Zusammenführung der Montagekapazität aus Ehingen mit der im polnischen Świebodzice ergeben sich Skaleneffekte und Vorteile bei der Kompetenzentwicklung. Schlankere Strukturen und einheitlichere Prozesse sind zentrale Bestandteile des neuen Betriebsmodells, um Uponor als Unternehmen robuster zu machen und so die Wachstumsstrategie nachhaltig abzusichern.