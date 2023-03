Umfrage zur Luftqualität in Büros

Büroangestellte sind sensibler geworden in der Einschätzung von Problemen mit dem Raumklima.

Zu trocken, zu warm oder zu kalt: Das Raumklima im Büro wird individuell und teilweise sehr unterschiedlich bewertet. Sicher sind sich die Experten, dass das Raumklima am Arbeitsplatz einen direkten Einfluss auf die Produktivität und die Gesundheit haben kann. Die aktuelle Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass Verbesserungsbedarf vor allem hinsichtlich der Temperatur, der Frischluftzufuhr und der Luftfeuchte besteht. Dabei ist das Problembewusstsein für diese drei Störfaktoren im Vergleich zu 2021 nochmals deutlich gestiegen. Nicht gewachsen sind hingegen die Investitionen der Unternehmen: Das Geld bleibt weiterhin die größte Hürde, um mehr in ein gesundes Raumklima zu investieren, stellt die DIMBA-Umfrage fest. Zusätzlich ist weiterhin Aufklärungsarbeit nötig: Beispielsweise haben mehr als die Hälfte der Befragten angegeben, die von Wissenschaftlern empfohlene 40-%-Marke für die Mindestluftfeuchte nicht zu kennen.



