Ultraschneller Kurzzeitspeicher für effizientere Photovoltaik

PV-Module der 5 kW Demonstrationsanlage auf dem Dach der ÜZ Mainfranken Lülsfeld.

Nach einer dreijährigen Entwicklungs- und Optimierungsphase, in der die Auslegung des Systems und die Steuerung der Speicherbeladung auf Laborebene optimiert wurden, ist eine 5 kW Demonstrationsanlage auf dem Dach der ÜZ Mainfranken installiert und in Betrieb genommen geworden. Die Demonstrationsphase markiert laut CAE einen entscheidenden Schritt in dem anwendungsorientierten Projekt, da nun werden die bisherigen Erkenntnisse in der Praxis erprobt und validiert. Ziel ist die Demonstration der Machbarkeit und der Effizienz des Systems unter realen Bedingungen.