Einheitlicher Produktdatenaustausch in der Technischen Gebäudeausrüstung

Die VDI 3805 Blatt 1 gilt in erster Linie für die Anlagen der Raumluft-, Heiz-, Sanitär- und Elektrotechnik, sowie für die Produkte der Gebäudeautomation. Sie soll zur Vereinheitlichung der Datenformate in von Herstellern übermittelten Produktdaten beitragen und ist eine wesentliche Grundlage für die Einbindung von TGA-Komponenten in BIM-Modelle.

Maschinenlesbare Produktdaten sind für eine durchgängige und effiziente Planung unverzichtbar. Die Arbeit mit den Produktdaten, die den Planern von den Produktherstellern in Form von digitalen Katalogen zur Verfügung gestellt werden, ist ohne einen anerkannten Standard schwer zu realisieren. Ziel der Richtlinienreihe VDI 3805 ist die Standardisierung des Produktdatenaustauschs in der TGA.

Die Richtlinie definiert entsprechende Formate für alle im Planungskontext erforderlichen Informationen, die durch den Produkthersteller bereitgestellt werden sollen. Dateien, die gemäß VDI 3805 Blatt 1 aufgebaut sind, lassen sich im BIM-Modell und somit in allen Lebenszyklusphasen eines Bauwerks nutzen. In weiteren Blättern der Richtlinienreihe finden sich Informationen zu komponentenspezifischen Ergänzungen.

Herausgeber der VDI 3805 Blatt 1 „Produktdatenaustausch in der Technischen Gebäudeausrüstung - Grundlagen" ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG). Die Richtlinie ist im Oktober 2020 als Entwurf erschienen.

Die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Richtlinien durch Stellungnahmen bestehen durch Nutzung des elektronischen Einspruchsportals oder durch schriftliche Mitteilung an die herausgebende Gesellschaft.