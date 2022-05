Tagung des BHKW-Infozentrum zur Energieversorgung in Wohngebäuden

Die Wärme- und Stromversorgung von Wohngebäuden steht vor einem Zeitenwechsel. Aber was bedeutet dies in der Praxis?

Energiewende in der Wohnungswirtschaft" des BHKW-Infozentrums eingegangen wird. Der Jahreskongress am 14. und 15. Juni 2022 in Magdeburg setzt seinen Fokus auf mittelgroße und große Mehrfamilien-Wohngebäude sowie Quartiere. Um eine Orientierungshilfe hinsichtlich der nachhaltigen und regenerativen Wärmewende zu geben, werden neben den aktuellen rechtlichen und technischen Entwicklungen auch einige Praxisbeispiele vorgestellt. Thematisiert wird außerdem das Themenfeld Elektromobilität und deren Umsetzung in der Wohnungswirtschaft.

Neben der Fachkonferenz wird eine begleitende Fachausstellung die Möglichkeit eröffnen, mit Akteuren aus den Themenfeldern einer zukünftigen Strom- und Wärmeversorgung von Mehrfamilienhäusern ins Gespräch zu kommen.