Spirotech erweitert Vertrieb

Spirotech, Spezialist in Fragen der Systemwasserqualität von Heizungs- und Kühlanlagen, baut seinen Vertrieb aus. Im Zuge dieser Veränderung hat Hanno Schatzmann jetzt die Position des Regional Sales Manager Deutschland Süd inne. Martin Pérez kommt als Key Account Manager neu ins Team.

Der 52-jährige Hanno Schatzmann ist bereits elf Jahre bei Spirotech aktiv, zuletzt im technischen Vertrieb. Sein Schwerpunkt lag in der Projektbetreuung bei Planern, Stadtwerken und TGA. Seit Dezember 2020 leitet er den Vertrieb der Region Süd mit Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Mit Martin Pérez ergänzt ein weiterer Key-Account-Manager die Spirotech-Mannschaft. Er ist zuständig für die Key Accounts sowie Großkunden/OEMs in Deutschland. Der 33-jährige Betriebswirt kennt das Unternehmen bereits durch seine dreijährige Tätigkeit im OEM Business Development in der niederländischen Zentrale in Helmond.