SEW stellt sich digital neu auf

SEW aus Kempen hat die eigene Unternehmenskommunikation komplett überarbeitet und startet digital breit aufgestellt mit neuem Design und aktuellen Inhalten durch. Neben einer komplett neuen Website und einem Newsletter wurde ein virtuelles Erlebnis und die sozialen Netzwerke angepackt und umgesetzt.

Für den Auftritt unter www.sew-kempen.de wurde ein auf die flexiblen Bedürfnisse ausgerichtetes CMS (Content Management System) wurde ausgewählt. Das Oberflächendesign wurde komplett neu gestaltet und trennt sich nun klar vom alten Internetauftritt ab. Neben der inhaltlichen Umstrukturierung wurde die Website auch an die aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst und ist nun auf allen Endgeräten optimal nutzbar.

Die Startseite ist an eine Litfaßsäule angelehnt und besticht mit ihrer inhaltlichen Dynamik und den wechselnden, aktuellen Inhalten. Die intuitive Menüführung erleichtert es dem User nun deutlich schneller Informationen zu unseren Produkten, zur Firmengeschichte oder zu unseren Referenzen zu erhalten. Auch der Karriere-Bereich wurde überarbeitet.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklung des Referenzbereichs gelegt. Die Referenzen können jetzt nach Branchen, Stadt oder Region selektiert oder über die intelligente Suchfunktion gefunden werden. Das ermöglicht ein schnelles Auffinden der für den jeweiligen Nutzer interessanten Referenzen.

Ganz neu ist das Projektanfrageformular. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, ihr Projekt schnell und einfach direkt mit den erforderlichen Daten wie z.B. Luftmengen und Temperaturangaben anzufragen und von der SEW-Projektabteilung auswerten zu lassen.

Der neu programmierte Temperaturänderungsgrad-Rechner unter der Kategorie „Wissen+Tools“ schafft einen zusätzlichen Mehrwert. Hier können Nutzer durch Anpassungen der Vorgaben den korrekten Temperaturänderungsgrad ermitteln.

Ein weiterer, großer Vorteili ist die neue Chatfunktion. Mit dem Button in der rechten, unteren Ecke haben Kunden während der Bürozeiten die Möglichkeit, den Kundenservice schnell und bequem zu erreichen.

In einem eigenen Newsletter informieren SEW über aktuelle Themen. Zudem ist das Unternehmen nun auch in den sozialen Netzwerken Xing und LinkedIn vertreten.



Ein weiteres digitales Highlight ist die „GSWT“-VR, für das ein Exponat komplett als digitaler Zwilling erstellt wurde. So besteht die Möglichkeit, die „GSWT“-Technologie virtuell in 3D und interaktiv zu erleben. Das Exponat kann von allen Seiten betrachtet und ein Blick ins Innere geworfen werden.