SEW-Gründer Heinz Schilling verstorben

Heinz Schilling verstarb Ende Dezember. Er gründete die SEW vor über 40 Jahren.

„Seine Lebensgeschichte ist untrennbar mit dem Erfolg und Wachstum von SEW verbunden. Heinz Schilling war nicht nur ein herausragender Ingenieur, sondern auch ein inspirierender Mentor und eine respektierte Persönlichkeit in der TGA-Branche. Sein Engagement für Nachhaltigkeit, seine Weitsicht und sein unermüdlicher Einsatz haben das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist“, heißt es bei der SEW in einer Stellungnahme. Im vergangenen Jahr gab Schilling die strategische Geschäftsführung ab und begab sich in den Ruhestand. Der Familie Schilling wird tiefstes Mitgefühl ausgesprochen. „Wir erinnern uns an Heinz Schilling als einen visionären Unternehmer, einen liebevollen Familienmenschen und einen großartigen Freund. Seine Präsenz wird schmerzlich vermisst, aber sein Geist wird jederzeit in unserem Unternehmen spürbar sein“, sagt die SEW.