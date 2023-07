SEW mit neuer Geschäftsführung

Wolfgang Schilling gratuliert Jörn Eßmeyer im Namen der Gründerfamilie Schilling zur operativen Geschäftsführung und für seine lange Zugehörigkeit bei SEW in Kempen.

SEW-Systemtechnik für Energierecycling und Wärmeflussbegrenzung GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Firmenjubiläum. Dies hat der Unternehmensgründer und geschäftsführende Gesellschafter Heinz Schilling zum Anlass genommen, aus der operativen Geschäftsführung auszuscheiden und in den Ruhestand zu gehen. Zum neuen Geschäftsführer wurde Jörn Eßmeyer bestellt. Eßmeyer hat die operative Führung des Unternehmens zum 01.06.2023 übernommen. Der bisherige Vertriebsleiter und Prokurist kann auf eine über 30-jährige Tätigkeit im Unternehmen zurückblicken. Michael Schilling steht dem Unternehmen weiter als Teil der Geschäftsführung beratend zur Verfügung; wird jedoch vermehrt Aufgaben des Gesellschafters übernehmen.