Schulungen zur „TGA Xpert“-App von Gira

Auch Elektroplaner müssen immer auf dem Laufenden sein, was Vorschriften und Normen, Vertragswesen oder Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien betrifft. Speziell für sie gibt es jetzt die „TGA Xpert“-App, deren Einführung Gira mit Online-Schulungen begleitet. Bereits Ende März 2021 startet Gira die nächste Seminar-Runde, die bis in den Mai hinein geht.



In Zusammenarbeit mit den Experten Marcel Aulenbach und Markus Cosler bietet Gira dem Elektroplaner eine Reihe von informativen Online-Schulungen an. Die kostenlosen Seminare dauern 30 Minuten mit anschließender Diskussion. Infos und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.partner.gira.de/seminare.