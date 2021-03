Prof. Dr.-Ing. Berndt Hörner verstorben

Am 13. März .2021 verstarb unerwartet der Fachkollege Prof. Dr.-Ing. Berndt Hörner. Mit ihm verliert der Arbeitskreis „Klimatechnik“ einen engagierten, kompetenten, integren und empathischen Menschen. Er war auch nach seiner Emeritierung bis zum Schluss fachlich als Herausgeber des Handbuchs der Klimatechnik sehr aktiv.

Prof. Dr. Hörner, geb. 1942, kam als Verfahrensingenieur aus dem Anlagenbau und lehrte seit 1983 an der FH München Klimatechnik in der Versorgungstechnik. Dort leitete er das Labor für Klimatechnik mit den Schwerpunkten Akustik und Raumluftströmungen.



Prof. Dr. Hörner war über 20 Jahre Vorsitzender des Arbeitskreises „Klimatechnik“, gegründet als Arbeitskreis der Dozenten für Klimatechnik. Neben dem fachlichen Austausch im Arbeitskreis wurde das Handbuch der Klimatechnik, als wichtiges Grundlagenwerk für die akademische Ausbildung, erarbeitet und von Ihm als Herausgeber stetig aktualisiert. Anfang der 1990iger Jahre wurden auf sein Bestreben die Hochschullehrer der in den neuen Ländern neugegründeten Fachhochschulen, die für das Fachgebiet der TGA bzw. Klimatechnik berufen wurden, von ihm angesprochen, aktiv im Arbeitskreis mitzuwirken. Heute zählen Dozenten für Klimatechnik aller führenden Hochschulen in Deutschland zum Arbeitskreis.



Unter Prof. Dr. Hörner wurden, über die regelmäßigen Fachtagungen hinaus, Exkursionen des Arbeitskreises zu führenden Unternehmen der Technischen Gebäudeausrüstung eingeführt, um aktuelle Entwicklungen aus erster Hand erfahren und in die Lehre einführen zu können.



Besonderes Engagement zeigte er auch als Mitautor (Themen Grundlagen der Strömungsakustik, Akustische Auslegung von RLT-Anlagen) und Herausgeber der drei Bände des Handbuchs der Klimatechnik, die er seit 1999 betreute.

Die Fachkollegen und Autoren des Arbeitskreis „Klimatechnik“ werden Ihn als kompetenten, zugewandten und umsichtigen Kollegen sehr vermissen.“