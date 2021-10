Pewo erweitert Geschäftsführung

Die Pewo Energietechnik GmbH setzt ihren Wachstumskurs fort und verstärkt mit Dr. Ralf Meyer ihre Geschäftsführung. Der Diplomkaufmann verantwortete zuletzt als Head of Commercial Business bei Viessmann das Projektgeschäft in Deutschland. Bei Pewo wird er die Vertriebsaktivitäten weiter ausbauen und den Aufbau des internationalen Geschäfts mitgestalten.

Dr. Ralf Meyer verantwortet in seiner neuen Funktion als Chief Sales Officer (CSO) die Bereiche Vertrieb, Service und Kundenbetreuung. Die Aufgabe umfasst die Implementierung einer neuen, international ausgerichteten Sales-Strategie zur Skalierung des Geschäfts. Aufgrund seiner Tätigkeit für die Viessmann-Gruppe, die eine Mehrheitsbeteiligung an Pewo hält, und der Betreuung von Pewo-Produkten sind Dr. Ralf Meyer und die Pewo Energietechnik bereits einander bestens vertraut. Vertriebsleiter für den operativen Vertrieb in Deutschland und Österreich von Pewo bleibt unverändert Timo Schlichting.

"Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ralf Meyer, die die weitere Entwicklung unseres Unternehmens zweifellos beflügeln wird“, so Nico Petrick, Geschäftsführer und CTO, der sich durch diese Verstärkung noch stärker auf die Technische Planung der außergewöhnlich innovativen Produkte des Technologieunternehmens fokussieren kann. Weitere Geschäftsführer der Pewo sind CIO/CFO Robin Petrick und COO Andreas Haupenthal.

Ursprünglich Unternehmensberater, kam Dr. Ralf Meyer im Januar 2016 als Leiter Digitaler Vertrieb zu Viessmann. Im Jahr 2017 übernahm er die Leitung des Commercial Business unter Dr. Frank Vossloh. Gemeinsam mit seinem Team hat er seitdem zu signifikanten Auftragseingangs- und Umsatzsteigerungen beigetragen und eine Vertriebs-Support-Infrastruktur implementiert, die seither weiteres Wachstum forciert.