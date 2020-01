Neuer Reflex-Geschäftsführer in der Schweiz

Ruedi Müller übernimmt Leitung per 1. April 2020

Ruedi Müller ist ab 1. April 2020 Geschäftsführer von Reflex Schweiz, Systemspezialist für die Heizungs- und Warmwasser-Versorgungstechnik, mit Sitz in Pratteln im Kanton Basel-Landschaft. Ruedi Müller startete mit einer beruflichen Ausbildung als Sanitär- und Heizungsinstallateur, hat Diplome im Bereich Handel und Verkauf erworben und seit dem vergangenen Jahr einen Abschluss als Master of Business Administration (MBA). Der 40-jährige Schweizer verfügt über rund 15 Jahre Handels- und Vertriebserfahrung in der Haustechnikbranche.

Ruedi Müller kommt von der Meier Tobler AG, wo er zuletzt als Leiter Verkauf Region Nordwest verantwortlich zeichnete. Er folgt auf Roger Gross, der sich nach vier Jahren bei Reflex einer neuen beruflichen Herausforderung stellt.

„Wir werden den Standort Schweiz im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie weiter ausbauen. Mit Ruedi Müller gewinnen wir einen erfahrenen und ambitionierten Fachmann, der mit seiner Kompetenz und Weitsicht diesen Kurs unterstützen wird“, sagt André Schweitzer, Regional Sales Director Zentraleuropa der Reflex Winkelmann GmbH.