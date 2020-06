Neue Geschäftsführerin Vertrieb bei Schell

Nach 24 Jahren als Geschäftsführer Vertrieb der Schell GmbH & Co. KG und vollendetem 65. Lebensjahr wird sich Dirk Lückemann Ende August 2020 nach erfolgreicher Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Nachfolgerin von Dirk Lückemann wird Andrea Bußmann, die ab dem 1. Juli 2020 die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produktmanagement verantworten wird.

Frau Bußmann verfügt über langjährige Vertriebs- und Marketing-Erfahrungen in der SHK-Branche und Konsumgüterindustrie. Sie war über 13 Jahre bei Grohe tätig, davon fast sechs Jahre als Regional Vice President / Geschäftsführerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zuletzt war Sie als Senior Vice President Watersystems, Filter und Kitchen Channel in der Grohe AG tätig. Die Konsumgüterindustrie hat Frau Bußmann bei Gillette, Procter & Gamble kennengelernt, wo sie zuvor elf Jahre in diversen Marketing- und Vertriebs-Funktionen tätig war.



„Mit Frau Bußmann haben wir eine für die anstehenden Herausforderungen hervorragende, passgenaue und zukunftsorientierte Nachfolge als Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Produktmanagement gefunden und freuen uns auf eine spannende Entwicklung sowie viele neue Impulse“, so die geschäftsführende Gesellschafterin Andrea Schell.

Im Mittelpunkt der vertrieblichen Weiterentwicklung des Unternehmens Schell werden die Bedürfnisse der Kunden und Marktpartner stehen, die nach innovativen Produkten und gesamtheitlichen Lösungen suchen. Dazu gehören die regional differenzierte Ausweitung der Marketing- und Vertriebskanäle und die sinnvolle Ergänzung des Service-Portfolios.

Das Unternehmen Schell wird Frau Bußmann gemeinsam mit der geschäftsführenden Gesellschafterin Andrea Schell (Finanzen und Personal) und dem Geschäftsführer Andreas Ueberschär (Technik) führen.