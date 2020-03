Neue Geschäftsführerin bei Geberit Vertriebs GmbH Deutschland

Der bisherige Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH Deutschland, Clemens Rapp, wird per 1. April 2020 zum neuen Leiter Vertrieb Europa und Mitglied der Konzernleitung der Geberit-Gruppe ernannt. Seine Nachfolge übernimmt per 1. Juli 2020 Kerstin Wolff (53).

Kerstin Wolff bringt aus ihrer Zeit bei Wilo langjährige und breite internationale Vertriebs- und Marketingerfahrung in der Branche sowie Erfahrungen in den Bereichen strategisches Brand Management und CRM mit und kann sich auf ein fundiertes Netzwerk und Kundenbeziehungen in der Branche abstützen. Vor ihrer aktuellen Verantwortung für den Raum DACH war sie Vertriebsleiterin für Wilo in Deutschland.

In ihrer neuen Funktion wird Kerstin Wolff direkt an Clemens Rapp in dessen neuer Funktion als Leiter Vertrieb Europa der Geberit-Gruppe berichten.