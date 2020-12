Live-Webinare von Reflex

Auch in Zeiten, in denen bedingt durch die Pandemie, Präsenzschulungen von Reflex auf dem Gut Große Kleimann nicht stattfinden können, müssen Anlagenmechaniker, SHK-Meister, Kundendiensttechniker und Planer nicht auf die weiterführenden Fach- und Produktschulungen verzichten.

Neu im Online-Programm des Reflex Training Center in Ahlen ist das „Reflex Solutions Pro“-Training. Die neue Generation des Auslegungs-Tools haben die Spezialisten für die Heizungs- und Warmwasserversorgungstechnik jüngst an den Start gebracht. Als Service, um den Einstieg zu ebnen und die Arbeit mit dem Tool zu erläutern, bietet das Reflex-Expertenteam das Online-Tutorial in zwei Modulen an.

Mit „Reflex Solutions Pro“ steht erstmals eine Lösung bereit, mit der sich sämtliche Produktbereiche des umfangreichen Reflex-Portfolios auslegen und kombinieren lassen, um so einfach und schnell zur kompletten Projektlösung zu gelangen.

Alle Online-Termine auf einen Blick sowie Anmeldung gibt es unter www.reflex-winkelmann.com/unternehmen/reflex-training/reflex4experts-online-trainingsangebote/.