KaMo baut Vertriebsmannschaft aus

KaMo setzt den Ausbau seiner Vertriebsmannschaft weiter fort und meldet zwei neue Mitarbeiter. Damit stellt das Unternehmen der Uponor-Gruppe die Weichen für ein dynamisches Unternehmenswachstum.

Mit Jens Lohrmann konnte das Unternehmen einen neuen technischen Fachberater gewinnen. Herr Lohrmann ist Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk und verfügt über jahrzehntelange Berufserfahrung im Verkauf und Kundendienst. Von seinem Wohnsitz nahe Kassel aus betreut er in Hessen und dem Rhein-Main-Gebiet ergänzend zu den ansässigen Industrievertretungen Pröpper und Appel die Zielgruppen Planer, Fachhandwerker und Wohnungswirtschaft in anspruchsvollen technischen Fragen.



Neu im Unternehmen ist auch Danny Ruhnke. Er ist als Key-Account-Betreuer für Projekte mit besonderen Anforderungen im Inland und europäischen Ausland tätig. Über viele Jahre hinweg sammelte er Erfahrung als Planerbetreuer und Key Account Manager. Seinen Wohnsitz hat Herr Ruhnke in Schleswig-Holstein. Zusätzlich zum technischen Vertriebsmitarbeiter Christian Lemke betreut er Investoren, Planer, und Wohnungswirtschaft in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sowie auch gebietsübergreifend.