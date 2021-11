Mit vier Geschäftsbereichen deckt die Glen Dimplex Gruppe bedeutende globale Marktpositionen für Wärme- und Kältelösungen, Lüftung, Haushaltsgeräte und Elektrokamine ab. Ein wichtiger Teil für den deutschen Markt ist die "Business Unit Heating and Ventilation" unter der Marke Dimplex.

Verantwortung für "Business Unit Heating and Ventilation"

Heiko Folgmann, bisher Director Sales Heating innerhalb der Glen Dimplex Heating & Ventilation (Kulmbach), wurde zum weiteren Geschäftsführer der Glen Dimplex Deutschland GmbH ernannt. Er ist in seiner neuen Position zuständig für die Funktionen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und Service sowie die fachliche Leitung der ausländischen Vertriebsgesellschaften im Geschäftsbereich "Business Unit Heating and Ventilation". Von Kulmbach aus werden die Märkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen sowie eine Reihe von Exportmärkten mit einem Produktportfolio abgedeckt, das Wärmepumpen, Speicherheizungen, elektrische Direktheizungen, Warmwasserbereiter und Lüftungsprodukte umfasst.

Innerhalb von Glen Dimplex Deutschland (GDD) wird der Geschäftsbereich "Heating and Ventilation" wie bisher mit Dienstleistungen in den Bereichen Produktion, Supply Chain, R&D, Personalwesen, IT und Verwaltung unterstützt. Diese Aktivitäten bleiben unter der Leitung von Clemens Dereschkewitz als Hauptgeschäftsführer der Glen Dimplex Deutschland GmbH.