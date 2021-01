Digitaler Geberit NeuheitenTreff 2021

Geberit präsentiert mit dem neuen Sendeformat „Geberit on Air“ direkt zu Jahresbeginn 2021 alle wichtigen Neuheiten des Jahres per Livestream. Das digitale Format bietet Installateuren, Planern, Architekten und Großhändlern auch in Zeiten begrenzter sozialer Kontakte eine Plattform, um in einen persönlichen Austausch mit den Geberit-Experten zu treten und Neuheiten wie das Versorgungssystem „FlowFit“ sowie Produkt- und Sortimentsergänzungen bei den bewährten Komplettbadserien „Renova Plan“ und „iCon live“ kennenzulernen.

Die Moderatorin Dr. Gesine Herzberger und Dirk Engelhardt, Regionalverkaufsleiter bei Geberit, führen durch den 60-minütigen Livestream. Die Online-Veranstaltungen finden vom 26. Januar bis 12. Februar jeweils dienstags, mittwochs und freitags statt. Interessenten können sich flexibel zu ihrem Wunschtermin anmelden, da die NeuheitenTreffs mehrmals täglich „on Air” sind.

Da enge persönliche Kontakte und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtige Bausteine für den gemeinsamen Erfolg sind, kommt der Dialog trotz räumlichen Abstands vor dem Rechner, dem Tablet oder dem Smartphone nicht zu kurz. Im Live-Chat können Fragen gestellt werden, die von den Geberit Experten „on Air“ beantwortet werden. Für weitergehende Anfragen und Bedürfnisse stehen direkte Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung – zum persönlichen Geberit Verkaufsberater, zu den Geberit Experten im anschließenden Q&A Chat und zur Anforderung von Unterlagen. Im Anschluss an die Online-Veranstaltung können Aufzeichnungen und ergänzende Informationen in der Mediathek eingesehen werden.

Anmeldung

Die Anmeldung zum digitalen Geberit NeuheitenTreff 2021 ist online unter www.geberit.de/neuheitentreff möglich.