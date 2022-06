Digitaler AR-Durchblick für die sichere Planung

Mittels AR sind die Schachtregister direkt im Raum zu sehen.

Um die neue Raumansicht aufzurufen, müssen Anwender mit einem Tablet oder Smartphone auf der Website des Herstellers conel.de in den Produktbereich „Conel Plus“ klicken und dort ein Produkt auswählen. Anschließend suchen sie dafür einen geeigneten Platz im Raum und können dann über den Button „Im Raum platzieren“ in die virtuelle Welt eintauchen. „Mit unseren 3D-Daten und der Raumansicht liefern wir Planern, Architekten, Bauträgern, der Wohnungswirtschaft und nicht zuletzt dem Fachhandwerk ein digitales und zeitsparendes Rundum-Service-Paket. Sämtliche Artikelinformationen lassen sich bequem über eine Schnittstelle in die eigene Software übertragen und für das Leistungsverzeichnis nutzen“, sagt Conel-Geschäftsführer Uwe Dietz.

Die neue Raumansicht ist auf der Website des Herstellers verfügbar.

Auf der Website alssen sich die neuen Möglichkeiten auch an einem Beispiel testen.