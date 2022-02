CopperAlloys 2022: Internationale Tagung über aktuelle Entwicklungen zu Kupferwerkstoffen

In Kooperation mit den schwedischen Instituten RI.SE und SWERIM veranstaltet das Kupferinstitut alle zwei Jahre einen internationalen Kongress für kupferverarbeitende Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, der die neuesten wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen rund um die Verwendung von Kupferwerkstoffen präsentiert. Die anwendungsbezogene Tagung findet am 22. und 23. November in Düsseldorf statt. Copper Alloys 2022 soll einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen und Entwicklungen der kupferverarbeitenden Industrie geben und einen aktiven Wissens- und Meinungsaustausch ermöglichen. Wer sich mit einem Beitrag beteiligen will, kann noch bis zum 5. Mai 2022 seinen Vorschlag einreichen.

Zu den Kongressthemen gehören u.a.:



– Legierungsdesign, Substitution von kritischen Elementen

– Produktgestaltung

– Veredelung und Recycling

– Elektrifizierung

– Wasserstoffspeicherung und -anwendungen

– Angepasste Herstellungsverfahren

– Additive Fertigung

– Antimikrobielle Eigenschaften von Kupferlegierungen

– Korrosionsbeständigkeit

– Trinkwasserversorgung

– Sicherheitssysteme, Schlüssel und Schlösser

– Große Daten und KI



Eingereichte Vorschläge werden von einem internationalen wissenschaftlichen Komitee bis Mitte Juni begutachtet. Die Tagungssprache ist Englisch.