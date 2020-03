Colt wird Teil von Kingspan

Die Kingspan Gruppe, ein weltweit tätiges Unternehmen für technische Lösungen bei Dämmstoffen und Gebäudehüllen, übernimmt Colt Investments Limited, die Muttergesellschaft der Colt Group Limited („Colt“). Nach Abschluss der Akquisition wird die Colt Gruppe Teil des Geschäftsbereichs Kingspan Light + Air (KLA), zu der auch Firmen wie Essmann und STG Beikirch gehören.

Durch die Akquisition von Colt will Kingspan seine Vision beschleunigen, ein weltweit führender Anbieter von Tageslicht-, Lüftungs- und Brandschutzlösungen für eine nachhaltige Umwelt zu sein. Die Colt Gruppe ist in diesen Geschäftsbereichen in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland und ist insgesamt in fünfzehn Ländern vertreten.

Mark Oliver, CEO der Colt Gruppe: "Ich glaube, ein Teil von Kingspan zu sein wird sicherstellen, dass Colt in einer zunehmend globalen Branche weiterhin erfolgreich ist."

Der Geschäftsführer der Colt International GmbH, der deutschen Tochtergesellschaft und verantwortlich für Kontinentaleuropa, Lukas Verlage, erklärt: "Ich sehe Chancen für Colt innerhalb der Kingspan-Gruppe. Unsere starke Lösungsfähigkeit in Kombination mit einer breiteren Produktpalette und einer größeren geografischen Präsenz ist die Grundlage für weiteres Wachstumspotenzial".

Der Geschäftsführer von Colt International Ltd, der britischen Tochtergesellschaft der Gruppe, Nick Buckingham, fügte hinzu: "Ich bin persönlich optimistisch in Bezug auf die Zukunft von Colt innerhalb von KLA. Kingspan hat gezeigt, dass es sich für das Wachstum der KLA-Sparte einsetzt, und ich sehe Möglichkeiten, unser Geschäft in Großbritannien unter einem neuen Gesellschafter auszubauen “.

Der Abschluss der Transaktion, die unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden steht, wird spätestens zum 10. April 2020 erfolgen.