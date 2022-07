Bereits am Vortag der Messe, dem 10. Oktober 2022, startet der Chillventa Congress, auf dem hochkarätige Referenten aus Forschung, Entwicklung, Praxis und Politik ihr Wissen teilen. Hier erfahren Interessierte aus erster Hand, wie sich die Zukunft der Branche entwickelt und haben die Möglichkeit für intensive Fachgespräche. Die Schwerpunktthemen des Kongresses werden durch die vier verschiedenen Veranstaltungen geprägt: heat pumping technologies (Englisch), Innovationstag Kältetechnik (Deutsch), Rechenzentren (Deutsch) und das Asercom-Epee Symposium (Englisch) mit dem Thema „Multiple Transition Challenges in Heating, Cooling and Refrigeration”. Die Key-Note wird ein Sprecher der EU halten (Parliament oder Commission). Das Symposium informiert über aktuelle politische Rahmenbedingungen und Regularien in Europa und weltweit.



Im Fokus des Kongresses stehen zudem Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Indoor Air Quality, Low GWP Kältemittel für Wärmepumpen, F-Gas Revision, REACH und PFAS. „Chillventa Congress ist seit Anbeginn der Wissenstank für die internationalen Experten. Am Vortrag der Messe werden aktuelle Entwicklungen vorgestellt und diskutiert sowie wissenschaftliche Ergebnisse der Fachwelt vorgestellt. Netzwerken und Wissen teilen sowie miteinander diskutieren, das zeichnet die Veranstaltung aus“, so Dr. Rainer M. Jakobs, fachlicher Koordinator Chillventa Congress.

Für Chillventa Congress inklusive der Abendveranstaltung ist ein separates Ticket notwendig das auf der entsprechenden Homepage erworben werden kann.