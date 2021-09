Ausbildungsbeginn bei Brochier-Gruppe

Am 1. September 2021 starteten 32 junge Männer und Frauen in den Unternehmen der Brochier-Gruppe ihre berufliche Laufbahn in fünf Ausbildungsberufen. Firmenübergreifend befinden sich nun wieder über 100 Auszubildende in der Gruppe, die insgesamt 670 Mitarbeiter an ihren Standorten in Nürnberg, München, Holzkirchen und Aschaffenburg zählt.

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen bei unserer Ausbildungsakquise konnte die hohe Zahl der Auszubildenden im ersten Lehrjahr erzielt werden. Unser „Team Zukunft“, ein Team aus Auszubildenden und Betreuern, war leider auch 2021 durch die Pandemie „ausgebremst“ und konnte keine Nürnberger Mittelschulen aufsuchen, um an verschiedenen technischen Praxisstationen die Begeisterung für das Handwerk und die vielen Ausbildungsberufe der traditionsreichen Familienunternehmensgruppe zu wecken. Umso erfreulicher ist, dass sich dennoch so viele junge Menschen für eine Ausbildung bei Brochier entschieden haben.

In folgenden fünf Berufen startete der Brochier-Nachwuchs 2021 ins Berufsleben:

- Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (21 Auszubildende),

- Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (6 Auszubildende),

- Fachkraft Rohr-, Kanal- und Industrieservice (1 Auszubildender),

- Kauffrau für Büromanagement (3 Auszubildende),

- Technischer Systemplaner (1 Auszubildender).