Online- und Präsenzseminare Eipos

Quelle: Eipos Quelle: Eipos Eipos auch die Vorbereitungen zu den Schulungen in der zweiten Jahreshälfte. Dazu gehören u.a. das Online-Seminar „Löschwasser-Rückhaltung – Bemessung und technische Umsetzung “ am 16. Juni oder „Erstellen einer Brandfallsteuermatrix – Blatt 2 VDI 6010“, das als Präzensveranstaltung in Dresden stattfinden wird.

Im Online-Seminar „Löschwasser-Rückhaltung – Bemessung und technische Umsetzung“ werden die spezifischen Anforderungen und Neuerungen der geänderten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vorgestellt. Anhand von Beispielen werden die Berechnungsmöglichkeiten der Löschwasser-Rückhaltung erläutert. Es wird gezeigt, wie Löschwasser-Rückhalte-Anlagen in der Praxis umgesetzt und welche Mängel bei Sachverständigenprüfungen häufig festgestellt werden.

Das Aufstellen und Umsetzen einer Brandfallsteuermatrix erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Ziel des Seminars „Erstellen einer Brandfallsteuermatrix – Blatt 2 VDI 6010“ ist es, das notwendige Fachwissen und die Vorgehensweise für die Erstellung einer Brandfallsteuermatrix zu vermitteln. Die Teilnehmer sollen befähigt werden, Funktionen und Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der Brandschutztechnik untereinander bzw. zur Gebäudetechnik zu erkennen und in der Planung zu berücksichtigen.

Weiterführende Informationen zum kompletten Seminarprogramm des Anbieters gibt es auf dessen Internetseiten.