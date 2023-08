Systemair erteilt Benjamin Klasen Prokura

Zum 1. August 2023 wurde Benjamin Klasen die Prokura bei der Systemair GmbH erteilt.

Bild: Systemair Zum 1. August 2023 wurde Benjamin Klasen die Prokura bei der Systemair GmbH erteilt. Bild: Systemair Systemair GmbH gibt bekannt, dass Benjamin Klasen (40) mit Wirkung zum 01.08.2023 zum Prokuristen und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt wurde. Die Entscheidung wurde von Geschäftsführer Stefan Fischer getroffen. Klasen begann seine Tätigkeit im Unternehmen 2007 im Innendienst, bereits ein Jahr später wechselte er in den Außendienst. 2012 wurde er zum Regionalleiter des Vertriebsbüros in Hessen befördert und 2014 zum Abteilungsleiter benannt. Im Jahr 2017 übernahm Klasen die Position des Bereichsleiters im Vertrieb Inland am Hauptsitz des Herstellers in Boxberg. In dieser Rolle leitet er die Abteilungen Wohnraumlüftung, Außendienst, Sales Support und Produktmanagement und trug nach Unternehmensangaben maßgeblich zur Weiterentwicklung dieser Bereiche bei.