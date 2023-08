Systemair baut neue Produktionshalle

Zusätzliche Investitionen in moderne Anlagen und Maschinen

Für die Systemair GmbH war der Spatenstich für eine hochmoderne Produktionshalle in Windischbuch am Mitte August nach eigenen Angaben ein bedeutendes Ereignis. Dieser Meilenstein ermögliche dem Unternehmen eine erweiterte Produktion und Fertigung, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Das neue Gebäude wird eine Fläche von über 4000 m2 umfassen und stellt eine erhebliche Erweiterung der Produktionskapazitäten dar. Zusätzlich zu dieser neuen Halle werden weitere Investitionen in hochmoderne Maschinen und Anlagen getätigt.