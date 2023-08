Stefan Gesing übernimmt Vorsitz der VDMA Fachabteilung Gebäudearmaturen

Stefan Gesing, neuer Vorsitzender der Fachabteilung Gebäudearmaturen im VDMA.

Bild: Dornbracht Stefan Gesing, neuer Vorsitzender der Fachabteilung Gebäudearmaturen im VDMA. Bild: Dornbracht VDMA hat Stefan Gesing, CEO der Dornbracht AG & Co KG, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Damit übernimmt der 45-Jährige fortan auch die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden des VDMA Fachverbands Armaturen. Gesing folgt auf Oliver D. Gessert, vormals Geschäftsführer des VDMA-Mitgliedsunternehmen KWC Aquarotter GmbH, der mit Wirkung zum 1. Mai 2023 aus dem Vorstand des Fachverbandes Armaturen ausgeschieden ist.



„Die Gebäudearmaturenindustrie spielt heute und zukünftig eine wichtige Rolle als Ausrüster und Technologielieferant im Gebäude“, betont Gesing anlässlich seiner Wahl. „Ich freue mich darauf, das Image der Armaturenindustrie in den nächsten Jahren mitzugestalten und gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern unsere Branchenthemen voranzubringen. Dabei sind wir gefordert, die marktlichen Herausforderungen im aktuell konjunkturell schwierigen Ausgangsfeld zu stemmen und die Weichen dafür zu stellen, dass sich die Branche weiterhin zukunftsfähig entwickeln kann.“

Den Vorstand der VDMA Fachabteilung Gebäudearmaturen komplettieren Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Sales & Marketing, SCHELL GmbH & Co. KG Olpe, Dirk Gellisch, Geschäftsführer Viega Holding GmbH & Co. KG Attendorn, Dr. Michael Rehse, Geschäftsführer - Geschäftsbereich Guss- und Gebäudetechnik Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Olpe, Michael Rimm, Head of Sales Germany IMI Hydronic Engineering Erwitte, Johannes Rump, Geschäftsführender Gesellschafter Oventrop GmbH & Co. KG Olsberg und Elisa Sasserath-Kentsch, Geschäftsführende Gesellschafterin Hans Sasserath GmbH & Co. KG Korschenbroich.