Sonnenstrom versorgt Kunststoff-Fertigung mit Energie

Das Firmengebäude des Werkzeugbau- und Spritzgussunternehmens Hoffner versorgt seit kurzem mit einer Photovoltaik-(PV)-Dachanlage die eigene Produktionsstätte mit Ökostrom. Der PV-Projektierer Wirsol Roof Solutions plante und setzte das Projekt für den kompletten Produktionsbetrieb und das Verwaltungsgebäude um. Die neue Photovoltaikanlage hat eine Generatorleistung von 78,57 kW p und wird im Jahr rund 81.000 kWh grünen Strom produzieren. Der Eigenverbrauchsanteil des produzierten Stroms liegt bei 100 %, womit über 38 t CO 2 im Jahr vermieden werden können. „Damit unterstreichen wir auch unser klares Bekenntnis zum Umweltschutz und eine nachhaltige Produktion“, sagt Thomas Klein, Geschäftsführer der Hoffner GmbH.

Angepasst an die Situation des Gewerbes will Wirsol eine weitgehende Unabhängigkeit von Stromlieferanten und für Planungssicherheit bei den Energiekosten anderer Unternehmen sorgen. „Die Anlage für die Hoffner GmbH stellt nicht nur einen Meilenstein in der Nutzung erneuerbarer Energien dieses Produktionsbetriebes dar, sondern ist auch zukunftsweisende für andere Produktionsunternehmen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine wirtschaftliche Energieversorgung von Gewerbe und Industrie, sowie den Klimaschutz“, sagt Johannes Groß, Geschäftsführer von Wirsol Roof Solutions.