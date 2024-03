Smart Building-Ingenieure ausgezeichnet

Smart Building Engineers planen und bauen intelligente Gebäude und Quartiere und sollen so die Energieeffizienz vorantreiben.

Die Preisträger des SBE Awards 2023

Den ersten Preis erhielt Marcel Rögner für die „Automatisierte Analyse zur Sollwertbestimmung und Optimierung der Zulufttemperatur von raumlufttechnischen Anlagen in Nichtwohngebäuden“. Die Arbeit betreute Philip Grant, Projektingenieur bei Aedifion in Köln. Das Unternehmen ist Mitglied von Aachen Building Experts e. V. (ABE). Rögner untersuchte mit Hilfe von Datenanalyse-Techniken die Regelstrategien verschiedener Anlagen zur Wärmerückgewinnung, z. B. konstante oder nutzungsbasierte Steuerungen. Als Ergebnis optimierte er entweder bestehende Regelungen oder ersetzte sie durch eine andere, um die Energieeffizienz der Anlagen zu erhöhen. Das Rüstzeug hierzu vermittelte ihm nach eigenen Angaben im SBE-Studiengang insbesondere der Fachbereich E-Technik.

Mit Platz 2 des SBE-Awards wurde Daniel Kuck ausgezeichnet. Er erarbeitete in seiner Bachelorarbeit „Entwicklung eines Tools als Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Wärmepumpensystems in Mehrfamilienhäusern in frühen Planungsphasen“ ein elektronisches Werkzeug zum Vergleich verschiedener Wärmepumpensysteme. Hiermit sollen Bauherren effizient und nachvollziehbar dazu beraten werden können, welches System sich für ihr Vorhaben am besten eignet. Parallel zu dieser Tätigkeit arbeitet Kuck derzeit an seinem Master „Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik“. Gefördert wurde die Arbeit von Dr. Markus Ewert, Geschäftsfeldleiter TGA und Mitglied der Geschäftsleitung bei ABE-Gründungsmtiglied Nesseler in Aachen.

Charlotte Steinebach belegte mit ihrer Arbeit „Building Information Modeling und virtuelle Realität – die Erweiterung der Möglichkeiten im Bauwesen im Kontext der virtuellen Baustellenbegehung“ den dritten Platz. Ihre Arbeit entstand in Kooperation mit Engie Deutschland in Köln, ebenfalls ABE-Mitglied, wo sie Benjamin Hering aus dem BIM-Management unterstützte. Nach dessen Aussagen kann das Unternehmen die eigenen VR-Station aufgrund der Abschlussarbeit besser betreiben und dadurch einen Überblick bekommen, welche Maßnahmen zu bestimmten VR-Präsentationszwecken notwendig sind. Nach Fertigstellung ihres Masters „Green Building Engineering“ wird Steinebach vom Unternehmen übernommen.

Die Träger des SBE Awards 2023 mit ihren Professoren (v. li.): Prof. Bernd Döring, Charlotte Steinebach, Georg Spennes (Vorsitzender der Stiftung „Smart Building“), Marcel Rögner, Prof. Tobias Frauenrath, Daniel Kuck, Prof. Rolf Groß.

Fachbereiche Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und IT

Planung und Bau digitaler Bauwerke erfordern laut ABE ein optimales Zusammenwirken von Bauwesen, Elektro- und Energietechnik, IT sowie klassischer technischer Gebäudeausrüstung. Entsprechend wird der im Wintersemester 2018/19 gestartete Studiengang gemeinsam von den Fachbereichen Architektur, Bauingenieurwesen sowie Elektrotechnik und Informationstechnik angeboten. Dieser hat seine Wurzeln in engerer Zusammenarbeit von Bauwirtschaft und FH Aachen im überregionalen Innovationsnetzwerk der Bau- und Immobilienbranche ABE. Die zusammengeschlossenen Planungsbüros und Bauunternehmen brachten den konkreten Bedarf der Branche in den Lehrplan ein.