SHK+E Essen 2024: Von elektrischer Wärmeerzeugung über Trinkwasser bis zum digitalen Wandel

Vom 19. bis zum 22. März trifft sich die Branche für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro auf der SHK+E Essen. Rund 300 Aussteller aus 15 Ländern haben sich bisher angemeldet, um Planern und Handwerkern ihre Produkte und Systemlösungen zu präsentieren. Im Mittelpunkt der kommenden Messe stehen die elektrische Wärmeerzeugung, Trinkwasser, digitaler Wandel und Bildung. Mit Innovationsplattformen für Start-Ups sowie diversen Fachforen erweitert die Messegesellschaft das Angebot für alle Besucher. „Wir freuen uns, dass die SHK+E Essen nach der pandemiebedingten Verschiebung wieder zu ihrem gewohnten Zeitpunkt im Frühjahr stattfindet. Das war der ausdrückliche Wunsch der Branche, dem wir gerne entsprochen haben“, sagt Oliver Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen.

In den Messehallen eins und drei steht die Heizungsindustrie im Fokus, die ihre Innovationen für die Energiewende zeigen möchte. Schwerpunkt sind sektorübergreifende Lösungen für eine effiziente Verzahnung von Wärme, Strom und Mobilität – mit der Wärmepumpe als Ausgangspunkt. Hinzu kommen u. a. Batteriespeicher, Energiemanagementsysteme, Photovoltaik, Wallboxen und Wechselrichter, die in der Sektor-Kopplung zu einem ganzheitlichen System kombiniert werden können. Auch der Bereich Trinkwasser wird auf der Messe thematisiert. In Halle sechs stehen Materialanforderungen, Energieeffizienz, Hygiene, innovative Service- und Produktlösungen sowie die Umsetzung der neuen Trinkwasserverordnung im Fokus. Ebenso wird sich auf die veränderten Rahmenbedingungen durch den Klimawandel und die daraus resultierende Vermehrung von Legionellen im Kaltwasser konzentriert.

Erweitertes Angebot mit Fachvorträgen

Neben den Produkten und Neuheiten der Aussteller sind für die Besucher diverse Fachforen eingerichtet, die die aktuellen Herausforderungen der Branche widerspiegeln. U. a. Themen des digitalen Wandels, Bildung und die Zukunft der Gebäudetechnik werden in Halle zwei präsentiert. Für letzteres informiert der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) in Fachvorträgen u. a. über die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und die neue Förderkulisse.



Im März ist die SHK+E Essen Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind der Webseite der Messegesellschaft zu entnehmen.