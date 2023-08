Seminarreihe zum klimaneutralen sowie bezahlbaren Bauen und Sanieren

Unter dem Titel „Klimaneutrales und bezahlbares Bauen & Sanieren für Wohn- und Nichtwohngebäude“ stellt der Lüftungsspezialist Inventer sein neues Seminarprogramm für den Herbst 2023 vor. Die kostenlosen Präsenzschulungen finden an zehn Standorten in ganz Deutschland statt. Start ist am 13. September in Köln, der letzte Termin ist am 10. Oktober in Wiesbaden. Seminarleiter ist Joachim Schrader, unabhängiger Energieberater und Schulungsexperte der Werkgemeinschaft Bauen + Energie.

