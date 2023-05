Seminar zum baulichen Brandschutz

Das Seminar „Heizungs-, Klima- Und Sanitärtechnik: Know-How beim baulichen Brandschutz“ findet am 16. Mai in Hanau statt.

Bild: Clipdealer Das Seminar „Heizungs-, Klima- Und Sanitärtechnik: Know-How beim baulichen Brandschutz“ findet am 16. Mai in Hanau statt. Bild: Clipdealer

Das Seminar „Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik: Know-How beim baulichen Brandschutz“ führt die Teilnehmer in die aktuelle Gesetzes- und Normenlage ein. Sie erhalten einen Gesamtüberblick zur sicheren Planung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen. Im Detail wird das Thema Abschottungen besprochen. An einer Musterwand werden Abschottungen praxisnah erklärt und auf bestimmte Voraussetzungen hingewiesen. Ergänzend wird der Umgang mit brennbaren Dämmstoffen sowie die Befestigung von Rohrleitungen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer behandelt.

Das Seminar von Design Security Forum findet am 16. Mai von 9 bis 17 Uhr in Hanau statt. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es auf der Website des Anbieters.