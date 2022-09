Seminar von GFPS und DVQST: Hygiene in Trinkwasserinstallationen

Die Energiekrise in Deutschland führt allerorts zu hitzigen Debatten. Mit Blick auf den Winter diskutieren Politiker in den Medien dabei über die Reduzierung von Warmwassertemperaturen im Gebäude, um Energie zu sparen. „Das ist jedoch nicht nur unzulässig, sondern auch gesundheitsgefährdend“, erklärt Thorsten Peinelt, Business Development Manager bei GF Piping Systems (GFPS). Denn Keime und Legionellen finden so Nährboden und vermehren sich in den Trinkwasserleitungen. Es herrscht daher Aufklärungsbedarf: „Leider steht das Thema bei Wohnungs- und Eigentümergesellschaften noch immer nicht ausreichend im Fokus, dabei sind die gesundheitlichen Gefahren bei Legionellenwachstum bekannt. Wir wollen dahingehend noch stärker einwirken, sensibilisieren und vorbeugen", so Peinelt. Gemeinsam mit dem Deutschen Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene e.V. (DVQST) stellt GFPS unter dem Titel „Hygiene in Trinkwasserinstallationen“ ein VDI lizensiertes Seminarangebot zur Verfügung, das nach VDI 6023 Kat. A-Richtlinie konzipiert wurde.

Schulung nach Neufassung der VDI 6023 ab Herbst

Nächste Schulung im Herbst: Die Neufassung (Stand ab September 2022) der Richtlinie VDI 6023 Kat. A, im Seminar „Hygiene in Trinkwasserinstallationen“

In dem zweitägigen Kurs werden schwerpunktmäßig Fragen zur Hygiene, Mikrobiologie, Schutz des Trinkwassers, Installation und Instandhaltung sowie die Planung und Errichtung von Trinkwasser-Installationen behandelt. So kennen die VDI-geschulten Trinkwasserexperten danach die speziellen, hygienischen Anforderungen und sind zur Durchführung anspruchsvoller Hygienetätigkeiten berechtigt. Außerdem können sie geeignete Maßnahmen zur Behebung von Hygienemängeln an Trinkwasser-Installationen fachgerecht umsetzen.