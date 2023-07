Salto vertieft Partnerschaft mit Essecca

Salto hat eine Minderheitsbeteiligung an seinem österreichischen Distributor Essecca GmbH erworben.

Bild: Essecca Salto hat eine Minderheitsbeteiligung an der österreichischen Essecca GmbH erworben. Zusammen mit der Investition haben beide Unternehmen ihren Vertriebsvertrag erneuert, der es Essecca ermöglicht, auch in Zukunft die Zutrittslösungen von Salto als Exklusivdistributor auf dem österreichischen Markt anzubieten. Das Ziel der Vereinbarung ist nach Unternehmensangaben, den österreichischen Hersteller noch besser beim weiteren Wachstum zu unterstützen und den Kunden auf dem österreichischen Markt einen sehr guten Service zu bieten. Die Beteiligung ermögliche es beiden Seiten, auf technischer Ebene intensiver zusammenzuarbeiten. Das ebenfalls zur Gruppe gehörende Unternehmen Gantner Electronic soll sein eigenes Produkt- und Lösungsangebot in den Bereichen intelligente Schrankschließlösungen, Online-Zutrittskontrolle, bargeldloses Bezahlen und Ticketingsysteme durch die Integration der Salto-Produktlinien in seine eigenen Plattformen weiter vorantreiben.