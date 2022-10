Roth Familienunternehmen feiert 75. Jubiläum

An seinem Hauptsitz in Dautphetal-Buchenau feierte das Roth Familienunternehmen sein 75-jähriges Bestehen. Die geschäftsführenden Gesellschafter und die dritte Generation des Unternehmens Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger und Dr. Anne-Kathrin Roth blickten in ihrer Rede auf die 75-jährige Geschichte des Unternehmens zurück und bewerteten die aktuelle Situation: „Heute an unserem Jubiläumstag dürfen wir uns gemeinsam wirklich freuen! Unser Familienunternehmen steht wirtschaftlich gut da. Die Herausforderungen, mit denen wir in unserer 75-jährigen Unternehmensentwicklung immer wieder konfrontiert wurden, haben wir gemeistert.“

Im Jahr 2021 erreichte das Unternehmen mit 1.400 Mitarbeitenden weltweit einen konsolidierten Gruppenumsatz von 340 Mio. €. Sie dankten den Mitarbeitenden für ihren großen Einsatz und auch ihren Familien, ohne die dieses große Engagement nicht möglich gewesen wäre. Trotz der aktuell herausfordernden Zeiten sei die dritte Generation optimistisch: „ Als Familienunternehmen haben wir solide gewirtschaftet und damit eine gute Grundlage geschaffen.“