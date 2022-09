Ratiotherm veröffentlicht Produktportfolio auf Ausschreiben.de

Baubeteilgte können ab sofort alle benötigten Daten und Informationen zu jeglichen Ratiotherm Produkten mit nur wenigen Klicks herunterladen

Ratiotherm auf der Online-Plattform Ausschreiben.de mit nur wenigen Klicks herunterzuladen. Damit vereinfacht und beschleunigt das Unternehmen die komplexe und zeitaufwändige Erstellung von Ausschreibungsdaten erheblich und liefert allen Baubeteiligten mehr Sicherheit in der Planungsphase.

Detaillierte Informationen zur über 380 Produkten des Herstellers werden dank intelligenter Suchfunktion in kürzester Zeit sortiert und können in neun verschiedenen Dateiformaten heruntergeladen werden, damit für jeden Verwendungszweck die richtige Version zur Verfügung steht – von Microsoft Word über Datanorm 5 bis hin zu GAEB 90 und XML. Dank der Kooperation mit Cadenas, einem Spezialisten für 3D Engineering Daten, werden auf der Online-Plattform in Zukunft auch BIM- und CAD-Dateien des Produktportfolios verfügbar sein.