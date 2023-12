Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Fritz Steimle verstorben

Am 3. Dezember 2023 verstarb Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Fritz Steimle im Alter von 85 Jahren in seinem Heimatort Neubulach im Schwarzwald. In einer Pressemitteilung des Fachverbands Gebäude-Klima e.V. (FGK) heißt es, dass die Kälte-, Klima- und Lüftungsbranche einen ihrer herausragendsten Wissenschaftler, Repräsentanten, Protagonisten und Wegbereiter verliert. Der FGK trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden.

Für den FGK war Professor Steimle 28 Jahre lang Vorsitzender und wurde 2002 zum Ehrenpräsidenten des Verbandes ernannt. In seiner Amtszeit erhielt er das Bundesverdienstkreuz im Jahr 1992 als Anerkennung seiner Leistungen. „Mit seinem überzeugenden Auftreten, seiner Integrationsfähigkeit, seiner Kollegialität sowie seinem Humor und seiner ihm ureigenen Ausstrahlung prägte er den Verband und legte den Grundstein für dessen heutige Reputation“, sagt der Fachverband in ihrer Stellungnahme. „Der FGK wird seinem Ehrenvorsitzenden stets ein ehrendes Andenken wahren und ihn in bester Erinnerung behalten.“