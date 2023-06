Präsidium des ZVKKW im Amt bestätigt

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Zentralverbands Kälte Klima Wärmepumpen e.V. (ZVKKW) im Mai standen neben den üblichen Formalien auch Präsidiumswahlen auf der Tagesordnung. Claus-Dieter Penno wurde von den Delegierten erneut zum Präsidenten gewählt. Ebenso wurden Heribert Baumeister und Dr. Meinolf Gringel im Amt der Vizepräsidenten bestätigt.

Die Delegiertenversammlung verlief sehr konstruktiv und war von großer Einigkeit geprägt. Erstmals nahmen auch Vertreter des Verbandes Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. (VDKF) an der Versammlung teil. Der VDKF war dem ZVKKW im April 2023 beigetreten.

Das Präsidium des ZVKKW (v.l.): Dr. Meinolf Gringel, Claus-Dieter Penno und Heribert Baumeister.

Landesinnung Kälte-Klima-Technik Hessen-Thüringen/Baden-Württemberg in den Bundesinnungsverband eingetreten ist, habe man alle Handwerksverbände der Branche unter dem Dach des ZVKKW vereint. Der Verband sei zudem finanziell gut aufgestellt. Der Ausblick auf das am 29. Juni 2023 in Darmstadt bereits zum 14. Mal stattfindende ZVKKW-Supermarkt-Symposium sei außerordentlich positiv.

Die Delegierten stimmten zudem darin überein, dass der ZVKKW gemeinsam mit den Branchenpartnern im Rahmen der Initiative „coolskills“ weiter an Zukunftskonzepten mitarbeiten werde. Die erfolgreiche BIV-Nachwuchskampagne „Der coolste Job der Welt“ wird auch weiterhin vom ZVKKW unterstützt.

Nächster Schritt ist jetzt die Neuorganisation im Fachbereich „Handwerk“ im Rahmen einer demnächst einzuberufenden Fachbereichsversammlung, in der die Delegierten dieses Fachbereichs aus dem Kreis der Handwerksverbände BIV und VDKF neu zu wählen sind.