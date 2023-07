Positives Resümee zum einjährigen Bestehen des KNX Deutschland e. V.

Ende Juni hat sich die Gründung des KNX Deutschland e. V. zum ersten Mal gejährt. Stetiges Wachstum auf 100 Mitglieder, der Anstoß spannender Projekte und zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten prägten das erste Vereinsjahr. Die Branche der Smart Homes und Smart Buildings ist mit „KNX Deutschland“ um einen Protagonisten reicher geworden.

Bild: KNX Deutschland e.V.

Die Zusammensetzung der Mitglieder spiegelt das Interesse aller am Bau und Betrieb von Gebäuden beteiligten Gruppen. Neben den Herstellern sind Handel, KNX-Partner, Systemintegratoren, Installateure sowie Bauherren, Investoren, Architekten, Planer und Betreiber vertreten. Im Beirat werden die Gruppen von gewählten Vertretern repräsentiert. Das Ziel, eine Dialogplattform für alle Gestalter, Errichter und Betreiber von KNX-Anwendungen zu schaffen, wurde damit bereits im ersten Jahr des Bestehens erreicht.

Von 14 Gründungsmitgliedern vor einem Jahr unterzeichnet, war das Gründungsprotokoll des KNX Deutschland e. V. der Grundstein für ein Jahr der Aufbruchstimmung.

Bild: KNX Deutschland e.V.

Zum „KNX Energy Summit 2023“ lädt KNX Deutschland gemeinsam mit dem ZVEH vom 8.-9.11.2023 nach Hirschaid bei Bamberg ein. Im Fokus stehen intelligente Messsysteme, Energiemanagement, Sektorenkopplung, BIM sowie Fragen des Energierechts und der technischen Regeln.