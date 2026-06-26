Planung zentraler Wohnungslüftung Schritt für Schritt erklärt

Mit dem neuen KWL Planungs- und Montagehandbuch bietet Helios Ventilatoren Fachplanern und Installateuren einen kostenfreien Praxisguide, der sie bei der Arbeit mit zentralen Lüftungssystemen über den gesamten Projektverlauf strukturiert begleitet. Anhand eines Musterhauses werden Planung und Auslegung von KWL-Anlagen nach DIN 1946-6 sowie deren fachgerechte Installation und Inbetriebnahme anschaulich erläutert. Erhältlich ist das Handbuch als digitale Version und gedruckte Ausgabe über die Webseite von Helios.

Im ersten Teil liegt der Fokus auf den einzelnen Planungsschritten. Dazu zählen die Frage, wann lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind und wie ein Lüftungskonzept erstellt wird. Für die Auslegung kommt die kostenfreie Planungssoftware „KWLeasyPlan“ zum Einsatz. Dabei werden Gebäude- und Raumdaten erfasst, Luftmengen berechnet und geeignete Komponenten ausgewählt.

Der Montageteil widmet sich den wesentlichen Aspekten der Installation zentraler KWL-Anlagen. Thematisiert werden u. a. die Geräteinstallation, Schalldämpfung, Luftverteilung, Luftdurchlässe, Außen- und Fortluftführung sowie der Einsatz von Erdwärmetauschern. Ergänzende Kapitel zu Fehlererkennung, Inbetriebnahme, Wartung und Service zeigen, wie sich Planungs- und Installationsfehler vermeiden lassen und welche Punkte für einen dauerhaft sicheren Betrieb zu beachten sind.