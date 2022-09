Online-Seminare zur Abgastechnik

Die Experten von ATEC bieten im Herbst wieder informative Webinare zum Thema Abgastechnik an

Bild: Atec Die Experten von ATEC bieten im Herbst wieder informative Webinare zum Thema Abgastechnik an Bild: Atec ATEC GmbH & Co. KG an. In den Schulungen geben die hauseigenen Experten ausführliche Tipps zur Planung und Umsetzung von Abgas-Projekten. Außerdem werden Hinweise zum Umgang mit Produkten des Herstellers gegebenen und besondere Anforderungen betrachtet.

Die Seminare verteilen sich auf 13 Termine zwischen dem 13. September und dem 15. Dezember 2022. Seminarbeginn ist immer um 15 Uhr, die Dauer beträgt 30 bis 40 Minuten. Die Auswahl wurde auf 10 Themen erweitert, darunter:

· Lösungen für zu kleine Ringspalte

· BHKW & Brennwert an einem Abgasstrang

· 3-Grad-Gefälle vs. Kontergefälle

· Geräuschreduzierung bei Wärmepumpen

· Lösungen für Mehrfachbelegungssysteme

· Sanierung & Nutzung bestehender Abgasanlagen

· Schächte – Brandschutz & mehr

· wiederkehrende Fragen in der Abgastechnik

Einen Überblick über alle Themen und Termine gibt es auf der entsprechenden Webseite. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert per QR-Code oder Klick auf den Link beim gewünschten Thema. Praktisch: Mit einem zweiten QR-Code kann der Termin direkt im Smartphone-Kalender vorgemerkt werden. Auf Wunsch bietet das Unternehmen zudem individuelle Seminare zu Wunschthemen an – online und in Präsenz.